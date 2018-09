The Best: qui a voté pour qui ?

Capitaine de l’Argentine depuis 2011, Lionel Messi a dérogé à ses habitudes au moment de désigner les trois meilleurs joueurs de l’année pour le trophée The Best décerné par la Fifa. Pour la première fois, le quintuple Ballon d’Or n’a en effet retenu ni coéquipier du Barça, ni compatriote de l’Albiceleste sur son podium 2018. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Toujours est-il que pour la première fois également, l’Argentin a donné une voix à Cristiano Ronaldo, le Portugais étant néanmoins devancé par Luka Modric et Kylian Mbappé sur son podium personnel.

De son côté, à défaut de rendre la pareille à son rival de toujours, CR7 a mis à l’honneur ses anciens partenaires du Real Madrid et les champions du monde français, Raphaël Varane précédant dans son vote Luka Modric et Antoine Griezmann. Un podium pas très éloigné de celui désigné par... Luka Modric, le vainqueur final retenant Raphaël Varane, Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Sergio Ramos a de son côté logiquement désigné Luka Modric et Cristiano Ronaldo mais également Lionel Messi, faisant fi de la rivalité Real-Barça, Manuel Neuer a opté pour un trio Eden Hazard, Luka Modric et Raphaël Varane tandis que Harry Kane a voté pour un podium avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kevin De Bruyne. A noter également la première place donnée par Diego Godin à son coéquipier Antoine Griezmann devant Mohamed Salah et Luka Modric.

Vainqueurs de la Coupe du monde en Russie, les Français ont, eux, joué la carte de la préférence nationale. Hugo Lloris a ainsi retenu Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé tandis que Didier Deschamps a d’abord désigné Antoine Griezmann devant Raphaël Varane et Kylian Mbappé. Beau joueur, Eden Hazard a quant à lui désigné Luka Modric devant Raphaël Varane et Kylian Mbappé, son sélectionneur Roberto Martinez retenant également Raphaël Varane entre Luka Modric et Lionel Messi.