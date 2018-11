Quand Carrasco casse le nez d’un coéquipier…

Joueur du Dalian Yifang depuis janvier 2018, Yannick Ferreira Carrasco est revenu sur une altercation qu’il a eue avec l’un de ses coéquipiers, l’été dernier. La presse chinoise avait évoqué un coup poing donné par l’ailier belge à Jin Pengxiang, victime d’une fracture au nez, mais personne n’avait évoqué le sujet.

"L’incident remonte à un moment. C’était à l’entraînement, le choc a causé une petite blessure au nez. Jin Pengxiang est un très bon joueur et une très bonne personne. Je m’excuse solennellement. J’espère qu’il reprendra le plus vite possible et continuera à être mon coéquipier la saison prochaine", explique ainsi l’ancien Monégasque au Dalian Evening News.

Yannick Ferreira Carrasco a ainsi donné 10 000 euros à son coéquipier pour couvrir les frais médicaux.