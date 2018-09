MLS: Ibrahimovic et Rooney signent des doublés précieux

Zlatan Ibrahimovic a égalé samedi les marques des légendes locales Landon Donovan et Robbie Keane sur une saison de Major League Soccer pour un joueur des Los Angeles Galaxy. Le Suédois, auteur d'un doublé lors de la victoire (3-0) de son équipe contre les Vancouver Whitecaps, en est à 20 réalisations en 24 matches. Grâce à ces deux buts et au penalty transformé par Romain Alessandrini, les Californiens, 7e de la Conférence Ouest, continuent de croire à une qualification en playoffs à trois journées de la fin. Leurs concurrents directs du Real Salt Lake, à un point devant, se déplacent au Sporting Kansas City dimanche.

