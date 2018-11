Mexique: Un golazo et un rouge pour Gignac

André-Pierre Gignac a marqué le match amical entre les Tigres et les Pumas (2-0) de son empreinte samedi soir. L'attaquant français a d'abord inscrit un but somptueux sur une demi-volée en poteau rentrant, avant de se faire expulser de la rencontre pour une altercation avec un adversaire. La semaine passée, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille avait signé un quadruplé en championnat contre Puebla et est en tête du classement des buteurs dans l'élite mexicaine avec 14 réalisations.

Que golazo de Gignac para el 2-0 pic.twitter.com/q9mxnTHahg — Enrique Garcia (@kikegarciaadn) 17 novembre 2018