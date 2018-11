Mbappé-Griezmann, le duo en berne

Dans quelques jours, le 3 décembre plus précisément, ils sauront si oui ou non le Ballon d'or 2018 leur a été attribué... Depuis leur succès en Coupe du monde avec l'équipe de France, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann savent qu'ils postulent invariablement pour s'inscrire au palmarès de cette prestigieuse distinction, mais la digestion d'une année, et d'une saison précédente plus généralement, assez riche est souvent délicate. Vendredi soir, pendant que les Bleus s'effondraient aux Pays-Bas (2-0), les deux hommes, censés figurer parmi les tout meilleurs attaquants de la planète foot, n'ont pas su aider le collectif à se remettre en selle.

On était bien loin des candidats au Ballon d'or... Pourtant, on évoque ici Kylian Mbappé, que le monde entier propulse déjà dans la galaxie des meilleurs joueurs de l'histoire, et Antoine Griezmann, un attaquant très polyvalent qui a su, au cours des années, faire évoluer son jeu avec intelligence. Ceux-là même qui ont récolté le plus de lauriers au sortir de la victoire en Coupe du monde en juillet dernier, et même de la belle aventure de l'Euro 2016 pour un Colchonero qui en avait été sacré meilleur joueur et meilleur buteur. Les leaders reçoivent naturellement les lauriers des grandes victoires, mais doivent en contrepartie aussi assumer pleinement les échecs.

Et vendredi soir, l'équipe de France aurait eu bien besoin de ces deux éléments offensifs décidés à montrer l'exemple. On a attendu, attendu, mais rien n'est venu... Mbappé et Griezmann, si habiles techniquement, auraient sans doute pu aider le bloc à sortir de ce pressing adverse étouffant, à obtenir plus de coups de pied arrêtés, à exploiter ces situations du mieux possible, ou pourquoi pas à faire la différence sur un coup de génie. Mais les deux hommes sont eux aussi passés à côté, et n'ont pas su se démarquer du commun des mortels tricolores, comme leur statut de joueurs à part les y encourage. Vivement la prochaine victoire, que l'on puisse à nouveau dire du bien du Parisien et du Madrilène...