Les maillots extérieur de Chelsea et l’Atlético dévoilés

Equipementier de Chelsea et de l’Atlético Madrid, Nike a dévoilé les nouveaux maillots extérieur des deux clubs pour la saison prochaine.

En déplacement, les Blues de N’Golo Kanté évolueront en jaune tandis que les Colchoneros d’Antoine Griezmann porteront une tunique bleue.

Yellow is back!



Introducing our new @nikefootball away kit!



Available now