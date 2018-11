Le créateur du mythique maillot de la Seleçao n'est plus

Aldyr Schlee, créateur du maillot auriverde tel qu'on le connait depuis 1953, est décédé. Une information relayée par le compte twitter Uruguay Football ENG.

Le Brésil n'est pas toujours joué en jaune et vert. Des couleurs subitement apparues en 1953, après la terrible désillusion de 1950. Cette année, le Brésil laisse filer le titre face à l'Uruguay (2-1), lors de la poule finale à quatre (fait unique dans l'histoire de la Coupe du monde), dans son stade du Maracana. En ce temps là, les Brésiliens évoluaient avec un maillot blanc à col bleu. Une campagne de presse est alors lancée pour changer ce maillot de la défaite, avec comme exigence de faire apparaître les couleurs officielles du drapeau brésilien.

RIP Aldyr Schlee

▪️ Creator of Brazil’s iconic yellow/blue kit.

▪️ Life-long Uruguay supporter.

▪️ Passed away on the day of a game. (Nov 16, 2018) pic.twitter.com/YSpwfrnW2Y