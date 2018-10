La France élimine l'Allemagne !

Didier Deschamps avait réclamé à son équipe de France, sa "deuxième famille", comme il n’hésite plus à l’appeler, un cadeau digne de ses cinquante ans, fêtés à la veille de ce nouveau choc face à une équipe d’Allemagne plus que jamais en déclin après sa déroute aux Pays-Bas (3-0) dans le cadre de cette Ligue des nations. Mission accomplie, malgré une première période encore ratée des Bleus menés à la pause, avec ce succès (2-1) qui les rapproche un peu plus de la qualification. Et élimine la Nationa Mannschaft, dont la série noire se poursuit (avec 6 défaites, 3 victoires et 2 nuls lors des 11 derniers matches).

Pourtant, comme face à l’Islande cinq jours plus tôt (2-2), les malheurs de Presnel Kimpembe continuent. Après sa prestation ratée de Guingamp, le défenseur parisien, en taclant devant Leroy Sané, ne peut garder son bras collé au corps et commet une main dans la surface, synonyme de penalty. L’histoire retiendra que c’est une perte de balle de Paul Pogba au milieu de terrain qui aura mis son coéquipier en difficulté. La main d’un Hugo Lloris, parti du bon côté, n’est pas suffisamment ferme pour empêcher Toni Kroos d’ouvrir le score (0-1, 14e).

Griezmann s'offre un doublé

La main du gardien tricolore est en revanche décisive pour mettre en échec, dans les pieds de Timo Werner, le deux opportunités d’une équipe allemande dont les contres se multiplient. Le bloc français prend l’eau de toute part dans cette entame de match. En particulier sur le flanc droit de Benjamin Pavard et Kylian Mbappé, où les attaques adverses se succèdent… Et c’est encore Lloris, sans doute décidé à faire au moins aussi bien qu’Alphonse Areola lors du match aller, qui sur corner et à bout portant évite le break devant Matthias Ginter (24e).

Mbappé sans doute un brin laxiste sur ses tâches défensives, mais le plus dangereux des Bleus en attaque, face à la défense à trois de la NationalMannschaft, quand il oblige Mats Hummels à un coup d’épaule qui aurait pu mériter un autre penalty (26e). Le phénomène parisien est à peine trop court pour dévier et tromper Manuel Neuer sur le ballon offert par Antoine Griezmann dans la surface (40e). Avant la pause, un déboulé de Lucas Hernandez passe en revue la défense allemande et permet au Madrilène de servir Olivier Giroud, dont la reprise s’envole dans les tribunes (45e+1).

Du haut de son demi-siècle, Deschamps a dû trouver les bons mots à la mi-temps. La seconde période de ses joueurs n’a rien à voir. Et c’est logiquement, après un gros quart d’heure à leur avantage, que sur un centre très fort, du coup du pied, signé Hernandez, la tête décroisée de Griezmann offre l’égalisation (1-1, 62e). Un but 100 % Atlético qui permet au candidat au Ballon d’or de mettre fin à une disette de trois matches sans marquer. Il y aura bien encore cette mauvaise relance dans l’axe, signée… Kimpembe, et le bel arrêt d’un Lloris épatant sur la frappe de Serge Gnabry (67e). Mais c’est un doublé de Griezmann, sur penalty, suite à une passe laser de Mbappé pour un Matuidi fauché dans la surface par Hummels, qui fait chavirer le Stade de France (2-1, 80e). Avec un match à jouer dans cette Ligue des nations, l’équipe de France a sa qualification à portée de mains (*).

-----------------------------------------------------------------------------

(*) Les Bleus se déplaceront aux Pays-Bas le 16 novembre prochain.