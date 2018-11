Kanté: "Il ne faut pas que ça se reproduise"

N'Golo Kanté n'a pu qu'analyser placidement la défaite de l'équipe de France vendredi aux Pays-Bas (2-0, cinquième journée de Ligue des nations, groupe 1 de la ligue A): "On n’a pas réussi grand-chose, la défaite est méritée. C’est une occasion de se remettre en question. Ça peut arriver de passer à côté comme ça, mais il ne faut pas que ce se reproduise. On ne peut pas forcément l’expliquer. On n’a pas réussi à se rattraper." Les Bleus ont concédé leur première défaite depuis leur titre de champion du monde.