Juventus-Benatia: "Ça fait très mal"

La Vieille Dame a passé une mauvaise soirée, mardi, face à Tottenham. Tout avait pourtant commencé de façon idéale pour la Juventus Turin, qui a en effet mené 2-0 après à peine dix minutes de jeu, mais les Turinois ont finalement été rejoints par les Spurs et se retrouvent en mauvaise posture avant le match retour où ils seront dans l’obligation de l’emporter ou de faire un match nul très prolifique pour se qualifier pour les quarts de finale. Interrogé au micro de Canal + à l’issue de la rencontre, Mehdi Benatia n’a d’ailleurs pas caché sa déception.

"Oui, on est très déçus. On a bien commencé ce match, on a réussi à presser haut. En menant 2-0, on était bien et c’est rare à ce niveau. Puis il y a aussi ce penalty sur la barre... ça fait beaucoup, c’est regrettable. A 2-0, l’adversaire est obligé de redoubler les efforts. Ils ont eu le ballon, mais ils n’ont pas été spécialement dangereux. Mais ils arrivent à mettre deux buts, ça fait très mal", a ainsi confié le défenseur turinois.