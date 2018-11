Italie: Encore sans Balotelli

Non sélectionné par Roberto Mancini en octobre, Mario Balotelli a de nouveau été écarté par le sélectionneur de la Squadra Azzurra ce vendredi. Le Niçois, qui a retrouvé sa place dans le onze de Patrick Vieira, ne disputera donc pas les matches contre le Portugal (Ligue des nations) et les Etats-Unis (amical) les 17 et 20 novembre prochains. Roberto Mancini a en revanche convoqué trois nouveaux : Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Sandro Tonali (Brescia) et Stefano Sensi (Sassuolo). Le Parisien Marco Verratti figure bien sûr dans cette liste.