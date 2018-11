Deschamps: "Il n'y a pas eu photo"

Vendredi soir, pour son dernier match de l'année au sein de la Ligue A des nations, l'équipe de France a été battue et surclassée à Rotterdam, par les Pays-Bas de Memphis Depay (2-0). Au coup de sifflet final, Didier Deschamps n'a pu que constater les dégâts.

"Il y a une équipe qui avait beaucoup d'envie et nous, pas suffisamment, a déclaré le sélectionneur national sur TF1. Avec leurs qualités et notre déchet, en plus de l’agressivité, il n'y a pas eu photo et c'est en toute logique qu'ils ont gagné. Quand on est dans le confort, voilà... Et je ne m'exclus pas. Le haut niveau, il y a des exigences. Ce qu'ils ont mis eux et ce qu'on a mis nous, ce n'est pas suffisant. Il y a eu beaucoup trop de déchet technique".