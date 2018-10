Classement Fifa: La Belgique dépasse la France

Rejoints à la première place par la Belgique en septembre, les Bleus ont cédé leur trône aux Diables Rouges, qui les devancent désormais d’un point avec 1733 points contre 1732 pour la France.

Si le Brésil complète toujours le podium devant la Croatie, c’est désormais l’Angleterre qui émarge à la cinquième position, devant l’Uruguay et le Portugal. Suivent la Suisse et l’Espagne tandis que le Danemark ferme le Top 10.

CLASSEMENT FIFA

