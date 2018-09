Meilleur joueur de la saison pour l’UEFA, vainqueur du trophée The Best attribué par la Fifa, Luka Modric espère bien désormais réussir la passe de trois et remporter le Ballon d’Or 2018, remis le 3 décembre prochain.

Et en attendant le verdict final, les nommés pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles seront dévoilés le 8 octobre.