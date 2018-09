Les Belges à hauteur des Bleus

Victorieuse de la Coupe du monde cet été, la France ne sera pas restée longtemps seule en tête du classement Fifa. En effet, malgré leurs deux bons résultats obtenus début septembre (nul en amical en Allemagne 0-0 et victoire face aux Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des nations 2-1), les Bleus ont été rejoints au sommet du football mondial par la Belgique, qui avait fait le plein en amical face à l'Ecosse (4-0) et en Ligue des nations face à l'Islande (3-0). Une première dans l'histoire de ce classement créé il y a 25 ans.

Deux mois après leur face-à-face en demi-finale de la Coupe du monde, les deux nations comptent toutes deux 1729 points et devancent le Brésil (1663 points), la Croatie (1634 points) et l'Uruguay (1632 points). Le seul changement dans le top 10 intervient à la neuvième place, occupée par l'Espagne, au détriment du Danemark. L'Allemagne, qui a battu le Pérou (2-1) après son nul face à la France, a gagné trois places et est remontée au 12e rang (1568 points). L'Italie n'est que 20e.

Le prochain classement, publié dans un mois, prendra en compte les matches disputés début octobre. Les hommes de Didier Deschamps recevront l'Islande en amical (le 11 octobre à Guingamp) et l'Allemagne (le 16 au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations). Les Diables Rouges joueront la Suisse (le 12 en Ligue des nations) et les Pays-Bas (le 16 en amical).