Argentine : Icardi-Martinez, destins croisés

Trois titularisations en 12 journées de Serie A, deux entrées en jeu dont une minute face au Torino et quelques miettes en Ligue des Champions : on ne peut pas dire que les débuts de Lautaro Martinez avec l’Inter soient retentissants. Impressionnant lors de la préparation estivale, celui qu’on annonce comme un crack peine pour l’instant à confirmer. Cantonné au rôle de doublure de Mauro Icardi, « El Toro » n’a pas encore eu le temps de réellement s’exprimer sous le maillot nerazzurro. Un départ en prêt cet hiver a même été évoqué par certains medias. Une rumeur vite calmée par son agent.

Malgré un faible temps de jeu, le jeune joueur de 21 ans a tout de même été sélectionné par Lionel Scaloni. Appelé en septembre, Lautaro Martinez avait dû renoncer pour cause de blessure au mollet. En octobre, il prend part à deux matchs amicaux contre l’Irak et le Brésil et en profitera pour marquer son premier but avec l’Albiceleste. Le sélectionneur intérim, qui fait confiance à la nouvelle génération, a de nouveau fait appel à lui pour la double opposition contre le Mexique. Titulaire face à la Tri ce samedi, l’ancien du Racing a pu retrouver du rythme et un brin de confiance qui lui fait actuellement défaut.

Pour Mauro Icardi, la donne est toute autre. Etincelant avec l’Inter, le numéro 9 semble maudit en sélection. Il faut dire que le buteur intériste a une histoire quelque peu mouvementée avec l’Albiceleste. Longtemps banni pour des raisons autres que sportives, il n’a pas été sélectionné pour la dernière Coupe du Monde, lui qui avait pourtant inscrit 29 buts la saison dernière en Serie A. L’arrivée sur le banc de Scaloni a (heureusement) changé les choses. L’attaquant de 25 ans est régulièrement appelé. Mais après 7 apparitions, Icardi court toujours après son premier but avec l’Argentine.

Entré en jeu à la place de Lautaro Martinez face au Mexique, Icardi n’est pas passé loin de signer sa première réalisation avec l’Albiceleste. Mais le centre de Saravia sera finalement détourné par le défenseur mexicain Isaac Brizuela dans ses propres filets. Une action qui n’est pas sans rappeler une même situation face au Venezuela en septembre 2017, où Rolf Feltscher lui avait lui aussi « volé » un but. « Je n’ai pas encore marqué mais je suis tranquille » a déclaré celui qui a planté 10 buts en 13 rencontres avec les Nerazzurri cette saison. Alors qu’il devrait être aligné d’entrée cette nuit (à 01h sur beIN SPORTS 1), Mauro Icardi espère enfin débloquer son compteur et ainsi conquérir le coeur des Argentins. A leur retour de sélection, Lautaro Martinez tentera lui d'entrer dans celui des Intéristes. Mais ça, c'est une autre histoire...