Tite bluffé par Neymar

Les fans brésiliens peuvent être rassurés. Les deux matches de préparation de la Seleçao avant la Coupe du monde en Russie ont en effet de quoi les conforter dans leur espérance. Quatre ans après le retentissant échec du Brésil à domicile, les hommes de Tite, vainqueurs coup sur coup de la Croatie (2-0) et de l’Autriche (3-0), peuvent croire à un sixième sacre planétaire.

Et pas seulement parce que la charnière centrale Thiago Silva-Joao Miranda a confirmé sa solidité, le Brésil n’ayant toujours pas concédé le moindre but lors des six rencontres au cours desquelles les deux hommes ont été associés. Car si la Seleçao fait forte impression, c’est avant tout grâce à l’état de forme affiché par Neymar pour ses deux premiers matches depuis sa grave blessure au pied, fin février, avec le PSG. Buteur face à la Croatie après être entré en jeu en début de seconde période, le capitaine brésilien a remis ça face à l’Autriche en inscrivant un nouveau but après avoir mystifié son vis-à-vis autrichien d’une feinte de corps puis trompé le gardien d’un petit pont.

Je ne connais pas les limites de Neymar Tite

De quoi lui permettre de rejoindre Romario au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection avec désormais 55 buts en 85 sélections, le n°10 parisien ne manquant pas de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, et s’attirer les compliments de son entraîneur. "Je ne connais pas les limites de Neymar. Sa capacité technique et créative est impressionnante. Lâché dans le dernier tiers du terrain, c'est un tueur", a ainsi apprécié Tite au micro de la télévision brésilienne.

Et Willian, passeur décisif sur le but de Neymar, n’était pas moins dithyrambique. "Revenir à ce niveau aussi vite après trois mois d’absence, c’est complètement fou, a ainsi lancé le joueur de Chelsea. Il est unique car il est non seulement très fort mais rend ses coéquipiers meilleurs. C’est un plaisir de jouer à ses côtés."