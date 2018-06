Rétro Coupe du monde : Zidane, sur un coup de tête

Si l'on devait choisir un seul footballeur français dans l’Histoire de la Coupe du Monde, pour beaucoup ce serait Zinedine Zidane. Il restera pour l’éternité le joueur qui a permis à l’équipe de France de remporter son premier titre mondial. Ses deux buts de la tête lors de la finale en 1998, contre le Brésil (3-0) au Stade de France, resteront dans les mémoires de tous. Pour son ancien coéquipier Robert Pirès " Zidane n'a pas été le meilleur. Quand on analyse sa Coupe du Monde, il a été moyen. Mais il a été exceptionnel le jour le plus important."

Quatre ans plus tard, en Corée du Sud et au Japon, il verra ses coéquipiers du banc de touche. La faute à une blessure contractée lors d’un match de préparation contre la Corée du Sud, à cinq jours de l'entrée en lice des Bleus contre le Sénégal. Zizou reviendra pour le dernier match contre le Danemark (0-2), mais ce sera insuffisant. Un voyage en Asie à oublier.

La dernière compétition de sa carrière sera la Coupe du Monde en Allemagne en 2006. A partir des huitièmes de finale, c’est un Zidane de gala que l’on voit à chaque match. Après avoir éliminé l’Espagne, le numéro 10 et capitaine des Bleus sort l’une de ses plus belles partitions contre le Brésil. Un match gravé dans la mémoire de tous. Rien, ni personne n’a pu perturber « Z.Z » jusqu’en finale.

Comme si tout cela ne suffisait pas, il ouvre le score en début de rencontre devant l’Italie de son ami Gianluigi Buffon d’une magnifique panenka. Si en 1998, c’est un coup de tête qui a permis à l'ancien joueur du Real Madrid de gagner la Coupe du Monde et le Ballon d’Or, huit ans après, ce même geste précipitera sa sortie.

Lors de la prolongation de cette finale, Zidane envoie un coup de tête à Marco Materazzi au niveau du thorax. Une sortie mal soignée, sans même regarder le trophée. Ce sera le dernier acte du génie français sur un terrain. La France perdra lors de la séance de tirs au but et sûrement l’un de ses plus beaux joyaux.