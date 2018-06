Rétro Coupe du monde : Park Ji-Sung, légende en Corée du Sud

Passé par le PSV Eindhoven et Manchester United, Park Ji-Sung est adulé et respecté dans son pays. Il s'est fait remarqué pour la première fois lors du Mondial 2002, co-organisé par la Corée du Sud et le Japon, en montrant toutes ses qualités techniques et de vivacité.

Dans une poule composée de la Pologne, des Etats-Unis et du Portugal, la sélection de Guus Hiddink, se qualifie pour le second tour en battant le Portugal (1-0). Grâce à un but de Park Ji-Sung à la suite d’un formidable enchaînement qui finira entre les jambes de Victor Baia. Après avoir éliminé l’Italie lors des huitièmes, le Guerrier Taeguk (nom donné aux joueurs de la sélection sud-coréenne) fera preuve de calme comme souvent lors de la séance de tirs au but victorieuse face à l’Espagne d’Iker Casillas. Le parcours héroïque du joueur, alors âgé de 21 ans, prendra fin aux portes de la finale face à l’Allemagne (0-1).

Après 2002, il disputera deux autres phases finales, en Allemagne (2006) et en Afrique du Sud (2010). Mais celle à domicile, restera à jamais dans les esprits des Sud-Coréens. A tel point que le gouvernement a décidé de rebaptiser certains lieux en son nom. Des académies de foot, des rues et même des parcs. « Il est aussi populaire que le Président. Peut-être même plus ! » confient ses amis restés en Asie.