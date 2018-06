Non retenu pour ce Mondial alors qu’il s’était proposé au sélectionneur suédois, un an après sa retraite internationale, Zlatan Ibrahimovic n’en suit pas moins les performances de son pays en Russie.

Qualifiée pour les huitièmes de finale – en qualité de leader qui plus est après sa probante victoire sur le Mexique (3-0) – la Suède peut-être d’autant plus optimiste qu’elle a rendez-vous avec la Suisse, pour un quart potentiel face à l’Angleterre ou la Colombie.

"Celui qui va jouer contre la Suède aura du mal, c'est sûr et je pense que tout le monde le sait, estime l’ancien attaquant du PSG, aujourd’hui exilé du côté de Los Angeles. J'ai dit avant la Coupe du monde qu'ils iraient loin et qu'ils gagneront probablement. Je suis très heureux, je suis fier d'être Suédois, de brandir un drapeau suédois." Et de conclure en toute modestie: "J'ai dominé le monde, maintenant, la Suède va dominer le monde !"