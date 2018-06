A l’image d’un Portugal apparu poussif ce mercredi après-midi pour venir à bout du Maroc sur un but de l’incontournable Ronaldo (1-0), l’Espagne a eu bien du mal à imposer sa supériorité supposée à l’Iran, dans la soirée, du côté de Kazan. C’est sur la plus petite des marges également que la Roja a fait la différence, au forceps, non sans essuyer du reste quelques sueurs froides en seconde période (1-0). Une victoire certes suffisante pour rejoindre la Selecçao aux commandes du groupe B mais sans certitude aucune de qualification.

Pour parvenir à ses fins, la sélection d’un Fernando Hierro parachuté dans ce Mondial à la veille de l’entrée en lice des Espagnols face aux Portugais (3-3) – limogeage de Julen Lopetegui oblige – a dû s’en remettre à son buteur maison Diego Costa, auteur d’un doublé face aux Lusitaniens et opportuniste ce soir encore pour faire trembler les filets adverses d’un contre relativement heureux (1-0, 54e). Et l’intéressé de soigner ainsi sa réputation de redoutable finisseur, lui qui peut se targuer d’avoir mis au fond chacun de ses trois tirs cadrés en Coupe du monde selon les stats Opta.

"J’ai eu un peu de chance", avouera après coup l’attaquant de l’Atletico, sollicité sur l’antenne de beIN SPORTS. "On a joué contre une équipe dure et bien préparée, une équipe qui savait comment nous poser des problèmes, dixit Hierro. Tous les matches sont difficiles en Coupe du monde, on le sait, et on veut bien sûr s’améliorer sur plein de choses mais je suis satisfait des efforts fournis par les joueurs ce soir. Je suis fier d’eux." Reste que le sésame pour les huitièmes de finale n’est pas encore acquis. Loin s’en faut. Au vu du niveau de jeu affiché par la Roja depuis le début de la compétition, le Maroc, plutôt convaincant ce jour contre le Portugal malgré la défaite, pourrait bien jouer les trouble-fête lundi prochain. Même chose pour l’Iran, qui face aux champions d’Europe jouera également sa qualification lors de la dernière levée de la phase de poules.