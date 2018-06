Le groupe H de la Coupe du monde était certes le plus ouvert sur le papier, mais voilà que les deux plus faibles nations ont débuté par une victoire ! Dans la foulée du succès du Japon sur la Colombie (2-1), c’est le Sénégal qui a vaincu la Pologne sur le même score, mardi à Moscou. Une frappe d’Idrissa Gueye déviée par Thiago Cionek (37e) puis un but de Mbaye Niang à l’heure de jeu (60e) ont fait le bonheur des Lions de la Teranga, alors que Grzegorz Krychowiak a relancé le suspense sur la fin (86e).

Tout le mérite revient à Aliou Cissé. Le discours du sélectionneur, basé sur la combativité, a souvent été critiqué durant les éliminatoires mais il a pris tout son sens. Les Sénéfs ont exercé un pressing énorme dans un 4-4-2 aux lignes resserrées que Diego Simeone n’aurait pas renié. La puissance des deux avant-centres, Mbaye Niang et Mame Biram Diouf, ont notamment fait mal à l’axe défensif dans la première relance et jamais Robert Lewandowski a été trouvé aux avant-postes, au grand dam d’un Spartak Stadium largement rempli de rouge et blanc.

Dans ce plan de jeu, Sadio Mané est donc plutôt bas sur le côté gauche, lui qui a l'habitude de jaillir dans le dos des défenses adverses avec Liverpool, mais il a servi de relais et c’est justement lui qui décale Idrissa Gueye sur le 1-0. Le premier vainqueur africain a ensuite attendu une passe hasardeuse de Grzegorz Krychowiak vers son but pour doubler la mise à l’heure de jeu. Le milieu parisien s’est rattrapé en marquant de la tête mais ce fut trop tard. Les Polonais sont déjà en danger de mort car ils enchaînent avec la Colombie…