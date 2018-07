Vingt ans après son sacre face au Brésil et douze ans après sa défaite face à l’Italie, l’équipe de France va disputer dimanche à 17 heures la troisième finale de Coupe du monde de son histoire. Les Bleus rencontreront à Moscou la Croatie ou l’Angleterre pour écrire une nouvelle page de leur histoire. Mais avant ce rendez-vous attendu par tout un pays, les hommes de Didier Deschamps ont dû franchir mardi à Saint-Pétersbourg l’obstacle que représentait la Belgique. Face au talent des Diables Rouges, les Tricolores ont su opposer une solidarité de tous les instants pour décrocher une courte victoire (1-0) et tenter d’apporter un nouveau trophée à la France.

Déjà auteur d’un match grandiose face au Brésil au tour précédent, Eden Hazard se révèle rapidement être le danger numéro un pour la défense tricolore. Le capitaine des Diables Rouges se met une première fois en évidence à la suite d’une hésitation de Raphaël Varane. Mais son tir à ras de terre est légèrement trop croisé (16e). Les Bleus réagissent par une demi-volée lointaine de Blaise Matuidi dans les gants de Thibaut Courtois (18e). Dans la foulée, Hazard fixe Benjamin Pavard sur la gauche de la surface et déclenche une frappe enroulée, déviée juste au-dessus de la transversale par la tête de Varane (19e).

Umtiti comme Varane

La Belgique insiste et sur un corner, prolongé de la tête par Giroud, Toby Alderweireld frappe en force. Déjà auteur d’un arrêt exceptionnel face à l’Uruguay, Hugo Lloris se détend de tout son long pour dévier du bout des gants la frappe de son coéquipier de Tottenham (21e). Sous pression, les Bleus lancent quelques banderilles en contre, avec Olivier Giroud, qui ne cadre ni sa reprise du bout du pied sur une longue ouverture de Samuel Umtiti (23e), ni une tête sur un centre de Pavard, consécutif à un coup franc d’Antoine Griezmann (31e). Les Bleus finissent mieux cette première période avec un une-deux Pavard-Mbappé, mais la frappe croisée du défenseur de Stuttgart est déviée du talon par Courtois (39e). Une erreur de Samuel Umtiti (45e+1) aurait pu coûter cher aux Tricolores, mais les deux équipes regagnent le vestiaire sans but.

Les Diables Rouges attaquent fort la seconde période mais les Bleus répondent encore présent dans les duels. Et, à l’image de Raphaël Varane, qui avait débloqué la situation en quarts face à la Celeste, Samuel Umtiti profite d’un corner de Griezmann côté droit pour devancer Fellaini, pourtant maître en la matière, et catapulter de la tête le cuir dans les filets (1-0, 52e). Euphoriques, les Bleus peuvent enfoncer le clou avec une talonnade géniale de Mbappé pour Giroud, mais Moussa Dembélé, titularisé suite à la suspension de Thomas Meunier, se jette pour sauver la patrie (57e).

L’entrée de Dries Mertens redonne un coup de fouet aux Belges. L’attaquant de Naples se montre dangereux côté droit et adresse un bon centre pour Fellaini dont la tête passe juste à côté (65e). Malgré la fatigue, les Diables Rouges jettent leurs dernières forces dans la bataille et il faut encore un grand Lloris pour repousser des deux poings un coup de canon d’Axel Witsel (82e). La fin de match est étouffante, mais les Bleus, qui auraient pu corser l'addition en contre, tiennent le choc et valident leur billet pour la finale de la Coupe du monde ! Louée pour ces qualités individuelles, cette équipe de France a prouvé face à l'Argentine, l'Uruguay et la Belgique qu'elle avait une âme. A elle désormais d'aller au bout de son rêve.