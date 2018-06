Le Brésil s'est qualifié ce mercredi soir pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie.

Pour ce faire l'équipe de Neymar devait gagner ou obtenir un match nul contre la Serbie à Moscou. La Seleçao l'a emporté 2-0 sur des buts de Paulinho et Thiago Silva (36e et 68e), et termine en tête du groupe E. Tite et ses hommes joueront le Mexique au prochain tour, lundi à Samara.

Cela passe aussi pour la Suisse, à qui un point suffisait peu importe le résultat de ce Serbie-Brésil. La Nati a d'ailleurs fait 2-2 face à un Costa Rica déjà éliminé. Elle affrontera pour sa part la Suède mardi à Saint-Pétersbourg.