Coupe du Monde 2018 - Pas de pression pour la Serbie !

Parmi les sélections imprévisibles qualifiées pour ce Mondial, la Serbie a une place de choix ! Pour plusieurs raisons. Absents des trois dernières compétitions internationales, les Aigles blancs ont en effet terminé premiers de leur groupe de qualification devant notamment l’Irlande, deuxième, le pays de Galles de Gareth Bale ou encore l’Autriche de David Alaba. Placée en 4-2-3-1, la sélection serbe, meilleure attaque de sa poule (20 buts) a pu compter sur un Aleksandar Mitrovic (Newcastle) en verve avec 6 réalisations. Cet ancien grand espoir, désormais âgé de 23 ans, a retrouvé le sourire depuis février et un prêt réussi du côté de Fulham (12 buts en 17 rencontres), promu en Premier League au terme des Playoffs il y a quelques jours.



Dur en revanche de savoir précisément qui va évoluer derrière lui-même si Sergej Milinkovic-Savic, brillant avec la Lazio Rome cette saison (voir plus bas), et Dusan Tadic, titulaire indiscutable à Southampton, semblent avoir une grosse longueur d’avance. Andrija Zivkovic, Filip Kostic, Mijat Gacinovic ou encore Adem Ljajic semblent se disputer le dernier strapontin. Ce choix sera surveillé de près car les Serbes sont redoutables sur les ailes depuis de nombreux mois. Devant la défense, Nemanja Matic sera évidemment la plaque tournante du milieu de terrain. Le milieu de terrain de Manchester United reste pourtant sur un exercice plutôt délicat sous les ordres de José Mourinho, mais c’est loin d’être le seul dans ce cas, Paul Pogba ou encore Alexis Sanchez pourront le confirmer…



La Serbie pourra également compter sur une défense très expérimentée à défaut d’être imperméable : Antonio Rukavina, Branislav Ivanovic, Duzko Tosic qui devrait remplacé Nastasic blessé au genou et absent des 23, Aleksandar Kolarov, très en vue avec l’AS Roma sur son côté gauche et qui a récupéré le brassard de capitaine

Le tout pour protéger l’ancien gardien du FC Nantes, Vladimir Stojkovic, bien parti pour débuter le Mondial. Même si l’arrivée surprenante d’un nouveau sélectionneur Mladen Krstajic, pourrait changer la donne (voir plus bas). Par ailleurs, de nombreux champions du monde U20 de 2015 ont rejoint la sélection avec comme objectif de rallier les 8èmes. Et faire aussi bien justement que la Yougoslavie de Dejan Stankovic en 1998. Il faudra pour cela déjà dominer le Costa Rica avant de se frotter au grand Brésil…

Gardiens : Vladimir Stojkovic (Partizan), Pedrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv/ISR), Marko Dmitrovic (Eibar/ESP)



Défenseurs : Aleksandar Kolarov (AS Roma/ITA), Antonio Rukavina (Villarreal/ESP), Milan Rodic (Etoile Rouge de Belgrade), Branislav Ivanovic (Zénith/RUS), Uros Spajic (Krasnodar/RUS), Milos Veljkovic (Werder Brême/ALL), Dusko Tosic (Guangzhou RF/CHN), Nikola Milenkovic (Fiorentina/ITA)



Milieux : Nemanja Matic (Manchester United/ANG), Luka Milivojevic (Crystal Palace/ANG), Marko Grujic (Liverpool/ANG), Dusan Tadic (Southampton/ANG), Andrija Zivkovic (Benfica/POR), Filip Kostic (Hambourg/ALL), Nemanja Radonjic (Etoile Rouge de Belgrade), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio/ITA), Adem Ljajic (Torino/ITA).



Attaquants : Aleksandar Mitrovic (Newcastle/ANG), Aleksandar Prijovic (PAOK/GRE), Luka Jovic (Francfort/ALL)











Et dire qu’il n’avait pas été appelé avant novembre 2017 ! Sergej Milinkovic-Savic est assurément LA révélation serbe de cette saison écoulée. Capable d’évoluer en milieu défensif, central ou offensif, le natif de Lleida en Espagne a explosé avec le maillot de la Lazio Rome où il a tout de même disputé 48 rencontres, pour 14 buts et 9 passes décisives. Va-t-il pouvoir étaler aux yeux du monde ses qualités physiques et techniques hors normes ?

Pour son agent, l’ancien Parisien Mateja Kezman, cela ne fait aucun doute : « Je respecte sincèrement Paul Pogba, mais je pense que Sergej a de meilleures qualités que lui, a récemment confié l’ex buteur de Chelsea. Il a quelque chose de Brésilien et me fait penser à Zinédine Zidane. Ce sera bientôt un candidat sérieux pour le Ballon d'Or. »

Des mots évidemment dithyrambiques destinés à faire monter les enchères pour son joueur que l’on dit sur les tablettes du Paris Saint-Germain, de la Juventus Turin et de Manchester United. Rien que ça ! Passé par la Belgique du côté de Genk, « SMS » coûterait désormais plus de 100 M€. Et des bonnes prestations lors de ce Mondial ne pourraient que faire grimper les enchères… Les supporters serbe ne demandent que ça !

La jolie feuille morte de Milinkovic-Savic :



C’est l’une des zones d’ombre de cette sélection serbe. En novembre dernier, Mladen Krstajic (44 ans) a remplacé à la surprise générale Slavoljub Muslin. L’ancien coach de Brest, Bordeaux ou encore Lens avait pourtant validé la qualification des Aigles après huit ans d’absence sur la scène internationale. Muslin se serait vu reprocher, selon la presse serbe, de ne pas faire jouer assez les jeunes, et notamment Milinkovic-Savic… Et c’est ainsi son adjoint qui lui a succédé. Une véritable histoire à la Iznogoud !

Ancien défenseur international à 59 reprises entre 1999 et 2008, Krstajic passe ainsi ses premiers mois sur un banc après avoir été directeur technique du Partizan Belgrade puis membre de la Fédé. « Je vais continuer dans la même direction, y ajouter quelques idées qui sont les miennes en concoctant un mélange d’expérience et de jeunesse, a-t-il confié à l’AFP ces derniers jours. Cette génération qui partira en Russie donnera son maximum. Il faut voir les choses comme ça. Mais l’objectif a déjà été atteint : après une longue période, la Serbie retrouve une grande compétition. » L’appétit vient en mangeant parait-il…







Si la Serbie parvient à dominer le Costa Rica en ouverture, la porte des 8èmes sera bien entrouverte pour les Aigles blancs avec un Brésil qui risque fort de réussir un sans-faute dans le Groupe E. Rien d’impossible compte tenu du potentiel de cette équipe qui reposera surtout sur le talent de Milinkovic-Savic, un joueur qui n’a pour l’instant que deux sélections… Intrigante, cette sélection serbe pourrait retrouver sur sa route dès les 8èmes de finale l’Allemagne !



