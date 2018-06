Les deux qualifiés pour les huitièmes de finale sont déjà connus dans le groupe A. Comme la Russie, l’Uruguay a remporté ses deux premiers matches et validé son billet pour le tour suivant. Après avoir pris le meilleur sur l’Egypte, la Celeste est venue à bout de l’Arabie Saoudite. Sur le même score (1-0) et après une nouvelle prestation poussive. La différence, c’est que les hommes d’Oscar Tabarez n’ont cette fois pas attendu le bout du temps réglementaire pour faire la différence.

Mais dans le jeu, ils n’ont pas montré grand-chose de plus contre un adversaire censé être vraiment plus faible. Tout s’est joué avant la demi-heure de jeu, sur un corner de Carlos Sanchez mal repoussé par Mohammed Al Owais et repris du gauche, en renard des surfaces, par Luis Suarez (1-0, 23e). Un "Pistolero" qui ne pouvait pas mieux fêter sa 100e sélection et devient, selon Opta, le premier joueur uruguayen à trouver le chemin des filets lors de trois Coupes du monde (2010, 2014, 2018).

6 - Luis Suarez en Coupe du Monde :



⚽️ 1er joueur de l'Uruguay à marquer lors de 3 Coupes du Monde (2010, 2014 & 2018



2e meilleur buteur de l'Uruguay en Coupe du Monde (6 buts - à égalité avec Forlan)



Cannibale. #URUSAU #CM2018 pic.twitter.com/Tv0oNYbyUq — OptaJean (@OptaJean) 20 juin 2018

A part ça, les Sud-Américains ont surtout couru après le ballon. Ils ont même subi, parfois ! Hatan Bahebri a ainsi porté le danger à deux reprises devant la cage de Fernando Muslera (26e, 29e). Après le repos, Luis Suarez (51e), Carlos Sanchez (62e) et un Edinson Cavani en manque de réussite (80e, 86e) ont tour à tour eu l’occasion de doubler la mise, mais c’était trop brouillon, trop maladroit. Il faudra que l’Uruguay en fasse plus face aux Russes, lundi prochain, s’il veut terminer premier de cette poule.