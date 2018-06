L'Angleterre n'a pas fait de quartier face au Panama, dimanche, dans le groupe G de la Coupe du monde 2018. Les Three Lions ont très largement dominé (6-1) leurs adversaires grâce notamment à un triplé de Harry Kane dont deux penalties (22e, 45e+1 et 62e), un doublé de John Stones (8e et 40e) et une réalisation de Jesse Lingard (36e). Les Panaméens ont réduit l'écart en fin de partie grâce au vétéran Baloy (78e). A la faveur de ce succès, les joueurs de Gareth Southgate assurent leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition et joueront la première place du groupe lors du dernier match contre la Belgique, elle aussi invaincue après deux rencontres.