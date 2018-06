Coupe du Monde 2018 : Le Sénégal veut suivre la génération 2002

Le Sénégal en Coupe du Monde, ce n’est pas forcément un joli souvenir pour la France. Et pour cause. La défaite surprise des Bleus face aux Lions de la Teranga en 2002 (1-0) est encore dans tous les esprits. Le point de départ d’une fabuleuse aventure pour le Sénégal. Après avoir éliminé la Suède en 8èmes de finale, les hommes de Bruno Metsu s’arrêtent finalement en quarts face à la Turquie (1-0). Une épopée incroyable des coéquipiers d’El Hadji Diouf, qui disputaient alors leur première Coupe du Monde. Depuis cette aventure magique, c’est le néant. A l’instar du Maroc, le Sénégal n’a jamais su tirer profit de ses générations dorées. La roue a finalement fini par tourner dans le sillage des Mané, Koulibaly, Baldé et autres Gueye. Une nouvelle génération beaucoup trop talentueuse pour passer une nouvelle fois à côté d’une Coupe du Monde.

Les hommes d’Aliou Cissé, capitaine lors de l’épopée de 2002, ont fini premiers d’un groupe comportant l’Afrique du Sud, le Cap Vert et le Burkina Faso. Le finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations 2004 s’appuie sur une équipe mêlant gabarits athlétiques (Diouf, Koulibaly, Kouyaté) et fins techniciens (Gueye, Baldé, Mané, Sarr). Autre force des Lions de la Teranga, leur banc de touche. Aliou Cissé a quelques options de rechanges très intéressantes à l’instar de Sarr, Mb.Niang, M.Sow, voire D.Sakho. Le rêve est permis dans un groupe ouvert et homogène en compagnie de la Pologne, du Japon et de la Colombie. La mission s’annonce compliquée mais la qualification en huitièmes est dans les cordes du Sénégal.

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Stade rennais/France), Khadim Ndiaye (Horoya/Guinée), Alfred Gomis (Spal 2013/Italie)

Défenseurs : alidou Koulibaly (SSC Naples/Italie), Lamine Gassama (Alanyaspor/Turquie), Kara Mbodji (Anderlecht/Belgique), Moussa Wagué (Eupen/Belgique), Youssouf Sabaly (Bordeaux/France), Saliou Ciss (Valenciennes/France), Salif Sané (Hanovre 96/Allemagne)

Milieux : Pape Alioune Ndiaye (Stoke City/Angleterre), Idrissa Gana Gueye (Everton/Angleterre), Cheikhou Kouyaté (West Ham/Angleterre), Cheikh Ndoye (Birmingham City/Angleterre), Alfred Ndiaye (Wolverhampton/Angleterre)

Attaquants : Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), Keita Baldé Diao (AS Monaco/France), Diafra Sakho (Stade rennais/France), Moussa Konaté (Amiens/France), Ismaila Sarr (Stade rennais/France), Mbaye Niang (Torino/Italie), Moussa Sow (Bursaspor/Turquie), Mame Biram Diouf (Stoke City/Angleterre).

Acheté 30 millions d'euros par l'AS Monaco en provenance de la Lazio Rome, Keita Baldé a connu une première saison mitigée sous le maillot monégasque. Pas épargné par les blessures, l'international sénégalais a tout de même clôturé son premier exercice sur le Rocher avec huit buts et onze passes décisives toutes compétitions confondues. Le tout, en ne disputant que 33 matchs. C'est dire l'énorme potentiel du joueur formé et révélé à la Lazio. Durant les qualifications, Baldé s'est distingué face au Cap-Vert avec un but et une passe décisive lors du précieux succès des Lions de la Teranga. Rapide, véloce et surtout très doué techniquement, Baldé Keita est un élément indispensable du dispositif Cissé, tout comme l'est Sadio Mané par exemple. Plus apparu en Ligue 1 depuis une victoire face à Nantes le 7 avril dernier (32ème journée), l'ailier sénégalais, touché à une cuisse, a eu tout le loisir de revenir en forme. Frais et désireux de rattraper le temps perdu, le joueur de 23 ans sera l'un des joueurs à suivre en Russie.





Qui de mieux que le capitaine de la génération 2002 pour diriger ce Sénégal « new-look » ? Aliou Cissé incarne le renouveau du football sénégalais. Apprécié par ses joueurs, l’ancien Parisien est à la barre de l'équipe nationale depuis 2015 et totalise 19 victoires, 6 nuls et seulement 4 défaites. Sous ses ordres, les Lions de la Teranga ont redoré leur blason. Surtout, l’homme aux tresses va disputer une compétition qu’il connaît nien. Son expérience de joueur ne sera pas de trop pour une équipe pas encore mûre. « Je rêve de gagner la Coupe du monde et de l'amener au Sénégal, même si je sais que ça ne sera pas facile, a déclaré récemment Cissé dans un entretien accordé à l’AFP. Nous n'allons pas là-bas en touristes. Nous serons déterminés et solidaires pour réaliser un grand exploit. » Pour atteindre ce rêve fou, Cissé devra trouver la bonne formule. Les derniers matchs amicaux face à l’Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine n’ont pas levé tous les doutes. En cause, le 3-5-2 mis en place par le coach. Une première en trois ans de règne. A quelques jours du début de la Coupe du Monde, ce revirement n’a pas été bien vu. 3-5-2, 4-4-2 ou 4-3-3, Cissé ne rêve que d’une chose : faire mieux que son Sénégal de 2002.

Face à la Colombie, la Pologne et le Japon, le Sénégal ne part pas favori. Mais les Lions de la Teranga arrivent en Russie avec un moral au beau fixe. Surtout, les hommes d’Aliou Cissé débuteront la compétition en s’inspirant de la génération 2002, quart de finalistes. Le Sénégal est capable de créer la surprise.