Coupe du Monde 2018 : La Suède veut exister sans Zlatan

Après avoir manqué les deux précédentes éditions, la Suède fait son retour à la Coupe du Monde. La sélection nordique est passée par toutes les émotions lors de ces éliminatoires. Dans le groupe de la France, les Suédois ont infligé la seule défaite des Bleus (victoire 2-1 après avoir été menés). Ils terminent finalement avec 6 victoires au compteur, 1 nul et 3 défaites. Suffisant pour s’emparer de la deuxième place de la poule, avec le même nombre de points que les Pays-Bas, mais une meilleure différence de buts.

Une première étape de passée mais la suivante s’annonçait encore plus périlleuse : un barrage face à l’Italie, qui n’avait pas manqué le Mondial depuis 1958. Vainqueurs sur leur pelouse à l’aller (1-0 grâce à Jakob Johansson), les Blagult se sont contentés de conserver ce résultat au retour (0-0). Sans véritablement briller, ils éliminent la Squadra Azzurra et valident leur ticket pour la Russie.

En Russie justement, ils se présenteront avec une équipe moins talentueuse que par le passé mais plus unie et solidaire. Un effectif expérimenté avec Granqvist, Larsson, Toivonen ou encore Forsberg, agrémenté de joueurs de la nouvelle génération, championne d’Europe U21 en 2015 (Lindelof, Augustinsson, Guidetti ou encore Thelin).

Gardiens : Robin Olsen (Copenhague, DAN), Kristoffer Nordfeldt (Swansea, ANG), Karl-Johan Johnsson (Guingamp, FRA)



Défenseurs : Andreas Granqvist (Krasnodar, RUS), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United, ANG), Mikael Lustig (Celtic, ECO), Ludwig Augustinsson (Werder Brême, ALL), Pontus Jansson (Leeds, ANG), Emil Krafth (Bologne, ITA), Filip Helander (Bologne, ITA), Martin Olsson (Swansea, ANG)



Milieux : Sebastian Larsson (Hull City, ANG), Gustav Svensson (Seattle Sounders, USA), Albin Ekdal (Hambourg, ALL), Emil Forsberg (Leipzig, ALL), Viktor Claesson (Krasnodar, RUS), Jimmy Durmaz (Toulouse, FRA), Marcus Rohden (Crotone, ITA), Oscar Hiljemark (Genoa, ITA)



Attaquants : Marcus Berg (Al Ain, EAU), John Guidetti (Alavés, ESP), Isaac Kiese-Thelin (Waslan Beeveren, BEL), Ola Toivonen (Toulouse, FRA)

Longtemps dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic, Marcus Berg commence à prendre son envol en sélection. A 31 ans, l’attaquant va disputer sa première Coupe du Monde. Et on peut dire que celui qui est associé en attaque au Toulousain Ola Toivoinen a fortement contribué à la qualification de la Suède. Auteur de 8 buts en 11 matchs, il est de loin le meilleur buteur de sa sélection dans ces éliminatoires (Emil Forsberg le suit avec 4 réalisations).

De quoi confirmer la forme actuelle de ce joueur qui a connu des expériences ratées à Hambourg et au PSV, avant de faire les beaux jours du Panathinaikos pendant 4 saisons. Désormais à Al Ain FC, aux Emirats Arabes Unis, Marcus Berg vient de signer sa meilleure saison avec 25 buts en 21 rencontres. Il termine ainsi meilleur buteur du championnat emirati. Doté d’un bon jeu de tête et plutôt technique, il devrait faire le bonheur des supporters suédois pendant ce Mondial. Il a d’ailleurs prêté son appartement à l’un d’entre eux pendant la compétition !

Jan Olof Andersson est plus connu sous le nom de Janne Andersson. Il a effectué toute sa carrière en Suède, que ce soit en tant que joueur (à un niveau intermédiaire) et entraineur. Coach de l’IFK Norrköping, il remporte le championnat suédois en 2015, son seul titre majeur.

Arrivé à la tête de la sélection des Blagult après l’Euro 2016, Andersson a dû gérer l’après Ibrahimovic. Il n’a d’ailleurs pas prêté attention aux coups de bluff de l’ancien parisien concernant son retour en sélection. « C’est incroyable ! Zlatan a pris sa retraite internationale il y a plus d’un an et demi et nous sommes encore en train de parler de lui. A un moment donné, il va falloir arrêter et commencer à parler des autres grands joueurs de cette équipe » avait-il déclaré il y a quelques mois, un brin agacé. Pour l’heure, difficile de lui donner tort. Son bilan est plutôt positif avec 11 victoires, 5 nuls et 6 défaites.

Derniers de leur poule avec un seul point au compteur (derrière l’Italie, la Belgique et l’Irlande) lors de l’Euro 2016, les Suédois ne devraient pas faire des miracles lors de ce Mondial. En compagnie de l’Allemagne, du Mexique et de la Corée du Sud (groupe F) les Bleus et Jaunes peuvent viser la deuxième place derrière la Mannschaft. Atteindre les huitièmes de finale, comme en 2002 et 2006, serait déjà un bon résultat.

