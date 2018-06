Coupe du Monde 2018 : Grande première pour l’Islande

Bizut lors de l’Euro 2016, l’Islande avait été LA révélation. Grâce notamment à une victoire à la dernière seconde face à l’Autriche, les Islandais avaient terminé deuxièmes de leur groupe, devant le Portugal, futur vainqueur de la compétition. En huitièmes de finale, ils créent alors la surprise en éliminant l’Angleterre (2-1) dans une ambiance de folie. La belle épopée des Vikings s’arrêtera au tour suivant, face à la France.

Forts de ce formidable exploit, Sigurdsson et compagnie ne s’arrêtent pas en si bon chemin et continuent sur leur lancée. Lors des éliminatoires pour le Mondial, ils héritent d’un groupe plutôt relevé avec notamment la Croatie, la Turquie ainsi que l’Ukraine. L’Islande crée à nouveau la sensation en terminant première de sa poule (7 victoires, 1 nul et 2 petites défaites). Elle valide ainsi son ticket pour la Coupe du Monde, pour la première fois de son histoire.

En Russie, l’effet de surprise ne sera plus le même mais les Islandais gardent leur envie et leur fraicheur qui ont fait leur réussite. L’effectif, qui a gagné en expérience, a très peu changé par rapport à l’Euro 2016. Le Nantais Sigthorsson, co-meilleur buteur de la sélection islandaise en France il y a deux ans, fait notamment partie des absents.

Gardiens : Hannes Halldorsson (Randers, DAN), Runar Alex Runarsson (Nordsjaelland, DAN), Frederik Schram (Roskilde, DAN)



Défenseurs : Kari Arnason (Aberdeen, ECO), Holmar Orn Eyjolfsson (Levski Sofia, BUL), Samúel Kari Fridjonsson (Valerenga, NOR), Horour Magnusson (Bristol, ANG), Ragnar Sigurdsson (Rostov, RUS), Ari Freyr Skulason (Lokeren, BEL), Sverrir Ingason (Rostov, RUS), Birkir Mar Saevarsson (Valur)

Milieux : Samúel Kari Fridjonsson (Valerenga, NOR), Birkir Bjarnason (Aston Villa, ANG), Rurik Gislason (Sandhausen, ALL), Johann Berg Gudmundsson (Burnley, ANG), Aron Einar Gunnarsson (Cardiff, ANG), Emil Hallfredsson (Udinese, ITA), Gylfi Sigurdsson (Everton, ANG), Olafur Ingi Skulason (Karabukspor, TUR), Arnor Ingvi Traustason (Malmö, SUE), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven, P-B)

Attaquants : Bjorn Bergmann Sigurdarson (Rostov, RUS), Jon Dadi Bodvarsson (Reading, ANG), Alfred Finnbogason (Augsbourg, ALL)

Il est sans doute le joueur le plus talentueux de cette sélection islandaise. A 28 ans, Gylfi Sigurdsson a passé la majeure partie de sa carrière en Premier League (une saison et demie à Hoffenheim). Le milieu de terrain a notamment rayonné avec Swansea. Technique, doté d’une grosse frappe et précieux sur coups de pieds arrêtés, il a signé 9 buts et 13 passes décisives en championnat lors de sa dernière saison chez les Swans. L’été dernier, il quitte le pays de Galle, direction Everton, contre un chèque de 50 millions d’euros.

Ses débuts avec les Toffes sont prometteurs mais le 10 mars dernier, Sigurdsson est touché au genou lors du match contre Brighton. Alors que les premiers éléments font craindre une blessure longue durée, toute l’Islande retient son souffle. Finalement, le milieu de terrain sera éloigné des terrains pendant 8 semaines. Il n’a depuis pas rejoué avec son club. Mais Sigurdsson a rassuré sur son état de forme en marquant avec sa sélection dès son retour lors du match amical face à la Norvège le 2 juin dernier.

Dentiste de formation, Heimir Hallgrimsson est un atypique. Alors que tous ses joueurs évoluent hors de l’Islande, lui a fait toute sa carrière sur sa terre de glace. Dans un premier temps en tant que joueur où il dispute un peu plus de 70 matchs de première division. Avant même d’avoir raccroché les crampons, il commence sa carrière d’entraineur en prenant en charge la section féminine de Höttur. Suivront plusieurs expériences au sein du club de Vestmannaey.

La carrière de Hallgrimsson prend un tournant en 2011 lorsqu’il devient adjoint de Lars Lagerback, alors coach de l’Islande. Une collaboration qui permet à notre dentiste de peaufiner sa formation et de se nourrir de l’expérience de Lagerback (ancien sélectionneur de la Suède et du Nigeria). Hallgrimsson est même nommé co-sélectionneur juste avant l’Euro historique des Vikings. Depuis, il a pris seul les rênes de l’Islande. Une passation de pouvoir qui s’est parfaitement passée au vue de l’excellente campagne de qualification réalisée par les Islandais.

Plus petit pays de l’histoire de la Coupe du Monde (335 000 habitants), l’Islande réalise déjà une performance d’évoluer à ce niveau. Mais, comme on a pu le constater lors de l’Euro en France, les Vikings ne sont pas du genre à venir pour faire de la figuration. Portés par un public qui sera à nouveau au rendez-vous, les Islandais espèrent pourquoi pas refaire un coup pour leur première participation à une Coupe du Monde. En compagnie de l’Argentine, de la Croatie et du Nigeria dans le groupe D, l’Islande peut croire à une place en huitièmes de finale.

Coupe du Monde de la FIFA : Suivez 100% des matchs en direct seulement sur beIN SPORTS