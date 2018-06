Auteur du deuxième but de la victoire brésilienne mercredi soir à Moscou contre la Serbie (2-0), Thiago Silva, qui a marqué de la tête sur un corner de Neymar, a apprécié ce succès qui envoie la Seleçao en huitièmes de ce Mondial russe, face au Mexique.

"En première période, on a essayé de gérer. En deuxième, ils ont beaucoup poussé mais même en étant bas, on a très bien défendu. Et après mon but, c’était presque fini. Je suis content du match, et de la progression de l’équipe, a déclaré le Parisien au micro de beIN SPORTS. Maintenant, il faut se reposer avant les huitièmes face au Mexique, une équipe qui court beaucoup, avec beaucoup de qualités techniques et des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps. Pour passer, on devra faire le match parfait."