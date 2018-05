Entrée en matière réussie pour l’Albiceleste. A un peu plus de quinze jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2018, l’Argentine a en effet profité de la visite d’Haïti pour s’offrir une victoire spectaculaire, les hommes de Jorge Sampaoli l’emportant 4-0 au terme d’un match à sens unique.

Dans la seule première période, l’Argentine a en effet multiplié les opportunités mais Johny Placide, l’ancien Rémois, a signé un véritable récital dans le but haïtien, s’interposant à plusieurs reprises devant Lionel Messi, Angel Di Maria et Gonzalo Higuain. A la pause, l’Albiceleste ne menait ainsi que par la plus petite marge (1-0) et le quintuple Ballon d’Or avait dû s’en remettre à un penalty obtenu après une grossière faute sur Giovani Lo Celso, aligné au coup d'envoi, pour ouvrir la marque.

Johny Placide allait connaître moins de réussite au retour des vestiaires, Lionel Messi inscrivant notamment deux buts en huit minutes (58e, 64e), le premier après un arrêt du natif de Montfermeil sur une tête à bout portant de Giovani Lo Celso, le second après un service en or de Cristian Pavon. Entré en cours de jeu à la place de Gonzalo Higuain, Sergio Aguero clôturait la marque deux minutes plus tard en profitant d’un centre en profondeur de… Lionel Messi pour fusiller le gardien.

Alors qu’elle débutera son Mondial le 16 juin prochain en affrontant l’Islande, l’Argentine disputera un nouveau match de préparation le 9 juin contre Israël.