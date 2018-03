Amical : Le Brésil se venge sur une triste Allemagne

Plus les mois passent et plus le Brésil impressionne... Difficile, au regard du visage présenté par l'équipe nationale depuis la prise de fonction de Tite à l'été 2016, de ne pas faire de la Seleçao le favori à la victoire en Coupe du monde en juillet prochain. Vendredi dernier, Daniel Alves et ses coéquipiers, sans se montrer particulièrement fringants, avaient éprouvé bien moins de difficultés que l'équipe de France pour venir à bout de la Russie (0-3). Et ce mardi soir, à l'Olympiastadion de Berlin, c'est l'Allemagne qui se posait en adversaire pour Paulinho et les siens.

Qu'importe, malgré la qualité des joueurs qui leur faisaient face, les Sud-Américains n'ont pas tremblé, ou si peu, pour aller chercher la victoire (0-1). Dès les premières minutes de la partie, les visiteurs ont imposé leur supériorité, technique d'une part, collective d'autre part, mais aussi en sachant se montrer disciplinés sur le plan tactique. Et c'est un peu une nouveauté, car malgré la rigueur du précédent sélectionneur Carlos Dunga, réputé pour ses penchants défensifs, le Brésil semble avoir appris à maîtriser le bon équilibre avec Tite.

Une tendance qui s'est confirmée mardi soir, face à un Joachim Low qui a, il est vrai, profité de ce rendez-vous de prestige pour effectuer une petite revue d'effectif et opérer les derniers tests. A ce petit jeu, Kevin Trapp n'a pas forcément marqué des points, le Parisien étant coupable d'une faute de main sur le seul but de la rencontre, oeuvre de Gabriel Jesus sur un service parfait de Willian depuis le côté droit (37e). Sans réellement chercher à faire mal à ses hôtes en deuxième période, tout en maîtrise, le Brésil a donc pris le meilleur sur l'Allemagne.

Le travail abattu par Tite depuis bientôt deux ans, visant à s'appuyer sur un noyau dur de 15 joueurs qui ont disputé presque tous les matches depuis l'intronisation de l'ancien coach des Corinthians, porte ses fruits. Ainsi, là où son homologue allemand a opéré cinq remplacements ce mardi soir, le technicien sud-américain s'est lui contenté de sortir le remuant Philippe Coutinho pour faire entrer Douglas Costa (73e), le seul titulaire de vendredi dernier à ne pas avoir été reconduit. Et Neymar n'est pas encore revenu...