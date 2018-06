Gary Cahill (7e) et Harry Kane (39e) ont trouvé la faille en première période, alors que les Three Lions de Gareth Southgate ont perfectionné leur 3-5-2. Danny Welbeck et Marcus Rashford ont été lancés en attaque pour les 20 dernières minutes.

Alex Iwobi (47e) a réduit l’écart pour les Super Eagles de Gernot Rohr.