100 % de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 sur beIN SPORTS

Le 14 juin 2018, débutera la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Avec une couverture exceptionnelle de l’événement, beIN SPORTS sera l’unique diffuseur à proposer l’intégralité de la compétition.

Suivez l’intégralité de cet événement avec les journalistes et experts beIN SPORTS, qui seront au plus près des grandes nations de football et proposeront reportages, interviews et émissions spéciales aux abonnés. beIN SPORTS proposera un suivi 24h/24 de la compétition sur l’ensemble de ses supports.

#beINBleus : plongez au cœur de l’Equipe de France

Depuis le lundi 5 mars et jusqu’au mondial, retrouvez chaque jour à 18h sur les supports digitaux mais aussi dans les émissions beIN SPORTS votre programme beIN Bleus, présenté par Samuel Ollivier et Clément Grèzes, qui revient sur toute l’actualité de l’Equipe de France : reportages, interviews et infos exclusives. »

Le dispositif complet de beIN SPORTS pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ :

Aux commentaires des 64 matchs, retrouvez les duos qui commentent tous les principaux championnats chaque saison : Christophe Josse et Daniel Bravo, Benjamin Da Silva et Omar da Fonseca, Xavier Domergue et Patrice Ferri, Philippe Genin et Grégory Paisley, Jean-Charles Sabattier et Elie Baup, ainsi que Julien Brun et Bruno Cheyrou. En Russie, ils seront accompagnés par 11 journalistes-reporters qui seront au plus près de chaque nation.

Six magazines quotidiens seront également diffusés en direct du 14 juin au 15 juillet, entre 7h et 23h30, animés par les journalistes emblématiques de la chaîne, en compagnie de consultants de prestige dont Arsène Wenger, Marcel Desailly, Robert Pirès, Sonny Anderson, Luis Fernandez, Jean-Pierre Papin, Eric Roy, Patrick Guillou, Robert Malm, Brahim Thiam et Bernard Mendy.

L’EXPRESSO - TOUS LES JOURS de 7h à 10h

Présenté par le duo Vanessa Le Moigne – Thomas Villechaize, en alternance avec Thomas Desson. Avec la seule matinale à proposer toutes les images et tous les buts de la compétition, commencez la journée du bon pied !

beIN BLEUS - TOUS LES JOURS à 10h

Présenté par Florian Genton et Luis Fernandez. Chaque jour, beIN Bleus vous apporte les dernières nouvelles de l’Equipe de France : interviews, reportages et conférences de presse quotidiennes. Le tout avec nos reporters sur place, au plus près de la sélection tricolore.

INSIDE RUSSIA - TOUS LES JOURS à 11h

Présenté en alternance par Emmanuel Barth et Rémi Reverchon. Partez à la rencontre des villes et stades hôtes de cette Coupe du Monde de la FIFA™ et soyez au cœur des coulisses des différentes nations durant la compétition.

SALON VIP - TOUS LES JOURS à 12h

Présenté en alternance par Claire Arnoux et Thomas Desson. Chaque jour, un invité people (artiste, célébrité, etc.) revient avec eux sur les derniers résultats, partage ses coups de cœurs et évoque sa passion du football.

CLUB RUSSIA - TOUS LES JOURS à 13h, 16h et 19h

Présenté en alternance par Smaïl Bouabdellah, Florian Genton et Alexandre Ruiz. En compagnie des consultants de prestige, retrouvez une heure d’avant-match avant chaque rencontre du jour : arrivée des joueurs, composition des équipes, analyses et enjeux.

MONDIAL SHOW - TOUS LES SOIRS de 22h à 23h30 EN PUBLIC

Présenté par Darren Tulett. En compagnie des consultants beIN SPORTS, ne manquez pas le talk-show en public de fin soirée de la chaîne, avec un retour complet sur les faits marquants de chaque journée de compétition mais aussi des débats, des quiz, et le programme du lendemain sur beIN SPORTS.

Retrouvez également sur beIN SPORTS 2 le dispositif MATCH CENTER, tel un second écran, où vous pourrez suivre les matchs en direct avec l’intégration de données interactives, d’analyses graphiques et d’informations statistiques !

Les supports digitaux beIN SPORTS assurent aussi la continuité du dispositif premium avec un mini-site dédié, des contenus exclusifs, des émissions et des Social Live autour des rencontres. #beINRussie

