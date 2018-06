Uruguay-Arabie Saoudite: Les compos sont tombées

Le deuxième match de la deuxième journée du groupe A de la Coupe du monde 2018 oppose, mercredi à 17h, l'Uruguay à l'Arabie Saoudie. La Celeste pourrait rejoindre les huitièmes de finale en cas de victoire.

Pour Oscar Tabarez, pas de surprise dans la composition d'équipe, puisque c'est le même 11 qui a débuté face à l'Egypte (victoire 1-0), à l'exception de Carlos Sanchez et Cristian Rodriguez qui remplacent Nahitan Nandez et Giorgian De Arrascaeta. Luis Suarez et Edinson Cavani sont bien présents à la pointe de l'attaque.

Du côté des Saoudiens, c'est la même équipe défaite lors du match d'ouverture contre la Russie (5-0) qui est alignée par Juan Antonio Pizzi, et qui essaiera de ne pas devenir la pire défense lors d'une phase de poule d'un Mondial.