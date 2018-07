Il n’est plus là, et pourtant… Dès qu’on voit la Suède avancer sur une phase finale de grande compétition, son nom revient invariablement: Zlatan Ibrahimovic. "Il n’y a rien qui a vraiment changé, si ce n’est qu’on a perdu un des meilleurs attaquants du monde, assure le capitaine Andreas Granqvist en conférence de presse. Mais depuis que Janne Andersson est arrivé sur le banc, on a bâti quelque chose de nouveau. Depuis deux ans, on se bat très clairement les uns pour les autres." C’est tout le débat…

Et peut-être est-ce Ibra lui-même qui y a répondu au mieux, avec sa franchise et son outrecuidance légendaires: "Ils ont moins de pression quand je ne suis pas là, disait-il juste avant la Coupe du monde 2018 (pour L’Equipe). Quand je suis là, ils sont supposés tout gagner. Ils doivent juste en profiter." C’est la première fois depuis la Coupe du monde 2002 que la Suède termine en tête de son groupe. Grâce à leur victoire 3-0 face au Mexique, elle s’est évitée le Brésil et peut légitimement espérer une place en quarts en défiant la Suisse.

Le sélectionneur agacé après l'Italie

"En tant qu’équipe, on sait que lorsqu’on se bat ainsi les uns pour les autres, on peut être très forts, reprend le capitaine en conférence de presse. On perd un des meilleurs joueurs du monde, mais ça permet à d’autres de se mettre en avant. On a travaillé, et ça se voit." Ibra, pas rancunier, semble s’être assagi quant à son ego. Il est le plus fervent supporter de ses anciens coéquipiers, lui qui avait encore proposé ses services avant le départ en Russie: "Celui qui va jouer contre la Suède aura du mal, c'est sûr et je pense que tout le monde le sait. J'ai dit avant la Coupe du monde qu'ils iraient loin et qu'ils gagneront probablement. Je suis très heureux, je suis fier d'être suédois, de brandir un drapeau suédois."

Tout en finissant tout de même par un "J'ai dominé le monde, désormais la Suède va dominer le monde !" Tout ce remue-ménage avait sacrément agacé le sélectionneur en novembre, après la qualification en barrages contre l’Italie (déjà une sacrée performance qui pouvait mettre la puce à l’oreille): "C’est incroyable, il a pris sa retraite il y a plus d’un an et on parle encore de lui ! A un moment, il va falloir parler de tous les grands joueurs qui sont réellement dans cette équipe." Et la Suède, avec potentiellement la Colombie ou l’Angleterre en quarts, peut même rêver plus loin. En allant chercher un improbable dernier carré, par exemple, pour égaler la fameuse équipe de 1994 (troisième aux Etats-Unis).