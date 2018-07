Suède-Angleterre: Southgate ne change rien

Gareth Southgate a décidé d’aligner exactement la même composition que contre la Colombie au tour précédent pour affronter la Suède samedi après-midi (16h heure française), en quarts de finale de la Coupe du monde.

Du côté scandinave, Sebastian Larsson, de retour de suspension, retrouve sa place sur le côté droit du milieu de terrain, alors que, derrière lui, Emil Krafth remplace Mikael Lustig, suspendu.

Le onze anglais: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Lingard, Henderson, Alli, Young – Sterling, Kane.

Le onze suédois: Olsen – Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson – Larsson, Claesson, Ekdal, Forsberg – Toivonen, Berg.

