Au terme du temps réglementaire et d’une prolongation qui a vu Modric louper un penalty à la 116e minute, les deux sélections étaient dos à dos (1-1). Tout s’était alors joué en quatre minutes, avec l’ouverture du score précoce de Jorgensen dès la 57e seconde et la réponse de Mandzukic trois minutes plus tard…

Les Croates, vainqueurs 3-2 aux tirs au but grâce à trois parades de Subasic notamment, ont désormais rendez-vous avec les Russes, hôtes de la compétition et bourreaux ce dimanche des Espagnols, aux tirs au but eux aussi...