Salah ne célèbre pas son but avec l’Egypte

Le malaise de Mohamed Salah en sélection est décidément palpable. Alors que CNN évoque l’embarras de la star des Pharaons après les photos de propagande réalisées par le clan du leader tchétchène Ramzan Kadyrov – un épisode qui selon le média américain pourrait pousser l’intéressé à prendre sa retraite internationale – ce dernier est apparu bien triste ce lundi sur la pelouse de Volgograd.

Buteur contre l’Arabie Saoudite lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules du Mondial 2018, dans un match pour l’honneur entre deux formations d’ores et déjà éliminées, l’attaquant génial des Reds de Liverpool n’a pas célébré sa réalisation, se contentant d’une brève prière comme il en a l’habitude dans la surface adverse.

Probablement déçu du parcours calamiteux de l’Egypte dans cette Coupe du monde, Mohamed Salah, qui avait manqué le premier match en raison d’une blessure à l’épaule contractée en finale de la Ligue des champions, le 26 mai dernier face au Real Madrid, n’a pas hésité à afficher son spleen sur le terrain toute la rencontre durant. Il compte à ce jour 34 buts en 59 sélections sous les couleurs égyptiennes.

Goal, 1-0 Egypt with the first chance of the game. A long ball up to Salah who chips over the keeper. No celebration from Salah. #EGY #KSA #WorldCup pic.twitter.com/myBHC8agKx