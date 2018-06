Pour Kane, le penalty de la Tunisie est "généreux"

Grand artisan de la difficile victoire de l’Angleterre contre la Tunisie lundi soir à Volgograd (2-1), Harry Kane, auteur des deux buts des Three Lions (11e et 91e), est revenu ensuite sur le penalty égalisateur des Tunisiens, consécutif à un coup de coude de Kyle Walker sur Fakhreddine Ben Youssef (35e).

"Sur le terrain, leur penalty paraissait assez généreux. Et c’est pour ça que la VAR (Video Assistant Referee, ndlr) est là. Sur certains corners, je ne pouvais pas bouger. On doit juste espérer que les officiels prennent la bonne décision. S’ils ne pensent pas qu’il y a penalty, on doit faire avec", a déclaré l’attaquant de Tottenham, rapporte la BBC.