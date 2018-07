Le transfert de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille va-t-il enfin se concrétiser ? Selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, l'OM et l'OGC Nice seraient tombés d'accord dimanche pour une transaction légèrement inférieure à 10 millions d'euros afin de permettre à l'attaquant de 27 ans de rejoindre la Canebière. Si cet accord se confirme, il ne restera plus aux dirigeants marseillais qu'à satisfaire les demandes de Balotelli et de son agent Mino Raiola.