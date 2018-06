Les notes: Un Messi fantomatique

Les flops

Lionel Messi (3)

Il ne peut même plus s’en arracher les cheveux, tant l’histoire de Lionel Messi avec son équipe nationale est un grand rendez-vous manqué. « Leo » a peut-être touché le fond jeudi soir. Incapable d’impulser le moindre mouvement, il a même été un des moins en vue. Sur sa seule vraie occasion de but, à l’heure de jeu, il se fait reprendre à bout portant par Ivan Rakitic, son coéquipier du Barça qui lui a fait passer une bien sale soirée. Il n’a plus marqué en Coupe du monde depuis 675 minutes. Son geste d’humeur face à Strinic, alors qu’il n’y avait encore que 1-0 (à la 73e), symbolise tout.

Willy Caballero (2)

On a eu tendance à l’oublier, mais l’Argentine a un vrai problème de gardien. Willy Caballero l’a rappelé avec fracas, offrant l’ouverture du score à Rebic de manière spectaculaire à la 53e minute. Cette faute de pied trahit plus qu’un manque de sérénité, c’est carrément une fébrilité assez honteuse à ce niveau et dans une telle équipe. Il a bien sorti quelques arrêts par-ci, par-là, mais il ne s’est pas non plus montré impérial sur le but de Modric, où il ne fait qu’effleurer le ballon.

Javier Mascherano (3)

Qu’il est loin, le défenseur courage du Mondial 2014. A 34 ans, l’ancien joueur du Barça n’est pas parti en Chine pour rien. Incapable d’offrir la moindre présence dans l’entrejeu, son attitude sur le troisième but est notamment désastreuse. Loin des Croates qui s’amusent, il marche. Mario Mandzukic l’a aussi régulièrement bougé. Le problème vient plus du fait que Jorge Sampaoli soit obligé de s’appuyer sur lui en tant que titulaire indiscutable, ce qui dénote la pauvreté du réservoir.

Les tops

Ivan Rakitic (8,5)

Quel match plein ! Le joueur du Barça, déjà, a défendu comme un damné sur son pote Lionel Messi. Il ne lui a pas laissé un centimètre de répit et a lui a souvent subtilisé des ballons, allant même jusqu’à le contrer au pied de son poteau. Mais Rakitic ne s’est évidemment pas contenté de ça. Offensivement, il a été rayonnant dans ses choix, délivrant un véritable récital avec Modric. Après un coup franc sur la barre (86e), il parachève son œuvre dans le temps additionnel en marquant le troisième but, une petite humiliation collective.

Luka Modric (8)

Si on le place un tout petit cran en dessous de Rakitic, c’est uniquement pour un abattage défensif moins important (ce qui est logique, au vu de son positionnement plus haut). Mais à la passe, quel régal, comme toujours… Et bien sûr, c’est lui qui marque ce but du 2-0, une magnifique frappe presque sans élan à 10 minutes de la fin. Pas attaqué, il a su profiter à la perfection des errances argentines. Contrairement à Lionel Messi, en voilà un qui arrive parfaitement à reproduire en sélection ce qu’il produit en club.

Ante Rebic (7,5)

Le quatrième larron de l’attaque croate, sans aucun doute le moins réputé, a l’air aussi adroit que ses illustres coéquipiers. On connaît Mandzukic, Ivan Perisic ou bien sûr Modric, mais cet Ante Rebic a du talent plein les jambes. Et du sang-froid, à l’image de sa volée pleine de maîtrise technique pour l’ouverture du score face à Caballero. L’attaquant de Francfort – c’est lui qui avait inscrit un doublé lors de la victoire surprise en finale de Coupe contre le Bayern Munich (3-1) – aurait pu contrôler, ce qui lui aurait peut-être fait perdre le bénéfice de l’incroyable boulette de Caballero.

Les notes

Argentine: Caballero (2) – Mercado (4), Otamendi (3,5), Tagliafico (5) – Salvio (4), Mascherano (3), Perez (4,5), Acuna (5) – Messi (3), Aguero (4,5), Meza (4).

Croatie: Subasic (5) – Vrsaljko (6,5), Lovren (6), Vida (7), Strinic (7) – Rakitic (8,5), Brozovic (6,5)– Rebic (7,5), Modric (8), Perisic (7) – Mandzukic (7).