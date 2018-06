L’Egyptien El Hadary dans l’histoire de la Coupe du monde

June 25, 2018 15:29 Titulaire dans le but égyptien ce lundi face à l’Arabie Saoudite, dans un match pour l’honneur comptant pour la poule A du Mondial 2018, le portier Essam El Hadary va devenir le joueur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde, à 45 ans, 5 mois et 10 jours.