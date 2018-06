Le sélectionneur russe fait tourner contre l'Uruguay

Stanislav Cherchesov a décidé de laisser au repos Golovin pour ce choc de la poule A du Mondial 2018 entre la Russie et l’Uruguay. Ce dernier est remplacé à Miranchuk dans un onze de départ qui voit également Zhirkov et Mario Fernandes céder leurs places à Kudriashov et Smolnikov.

Le onze de départ russe: Akinfeev – Smolnikov, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov - Zobnin, Gazinksy - Samedov, Miranchuk, Cheryshev - Dzyuba.

En face, l’Uruguay se présente avec une défense à trois en l’absence de Gimenez, blessé. Coates, Godin et Caceres sont ainsi alignés d’entrée, encadrés par les Laxalt et Nandez.

Le onze de départ uruguayen: Muslera - Coates, Godin, Caceres - Laxalt, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino - Luis Suarez, Cavani.