Russes et Croates n'ont pas réussi à se départager à l'issue des 90 minutes réglementaires, ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde (1-1). L'équipe qui complétera le dernier carré avec la France, la Belgique et l'Angleterre sera donc connue lors de la prolongation ou des tirs au but.

Cheryshev avait pourtant ouvert le score d'une frappe sublime (31e). Mais Kramaric a égalisé de la tête (39e). Les deux équipes avaient déjà joué 30 minutes supplémentaires au tour précédant.