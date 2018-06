La Japon battu, mais qualifié au fair-play

Le Japon, en perdant 1-0 contre la Pologne jeudi (troisième et dernière journée du groupe H), se qualifie malgré tout pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018, où il affrontera le premier du groupe G (Belgique ou Angleterre). Alors que le Sénégal a aussi perdu 1-0 dans le même temps face à la Colombie, ce qui place les deux équipes à égalité parfaite - après un 2-2 lors de leur face-à-face, pour le compte de la deuxième journée - les Japonais n'ont pris que quatre cartons jaunes au total, contre six pour les Sénégalais. Jan Bednarek a inscrit le seul but du match à la 60e minute, permettant aux Polonais de finir avec trois points (mais tout de même derniers de la poule).