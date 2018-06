Khedira: "Insupportable que le tournoi se déroule encore deux semaines"

Eliminée de la Coupe du monde suite à sa défaite face à la Corée du Sud (2-0) et sa dernière place dans le groupe F, l’Allemagne est en état de choc. Championne du monde il y a quatre ans et victorieuse de la Coupe des confédérations en 2015, la Mannschaft ne s’attendait pas à un tel désastre.

"C’est pour moi insupportable que le tournoi se déroule encore pendant deux semaines alors que nous sommes déjà de retour en Allemagne, a confié le joueur de la Juventus Turin. Je suis tellement désolé pour tous les fans qui nous ont énormément soutenus."

Le milieu de terrain est également revenu sur son niveau de jeu et celui de ses coéquipiers :

"Il y un mois, tout était parfait. J’ai joué la meilleur saison de ma carrière à la Juventus"

"Ma performance dans le tournoi est inexplicable. Il y un mois, tout était parfait. J’ai joué la meilleur saison de ma carrière à la Juventus, marqué neuf buts et réalisé de très bonnes performances en Ligue des champions. Et puis deux matches comme ceux-là (contre le Mexique te la Corée du Sud, ndlr) arrivent. Je n’en ai pas beaucoup fait l’expérience dans ma carrière professionnelle, je dois donc me poser des questions. Nous sommes très critiqués pour cela avec mes coéquipiers, et à juste titre."