Kane nommé capitaine de l'Angleterre

Harry Kane a été officiellement nommé capitaine de l'équipe d'Angleterre pour la prochaine Coupe du monde.

L'attaquant de Tottenham récupère ainsi le brassard qui appartenait jusqu'ici à Jordan Henderson, le milieu de terrain de Liverpool.

C'est une manière de la part de Gareth Southgate, le sélectionneur, de responsabiliser celui qui est sans doute le meilleur joueur à sa disposition. A 24 ans, Kane compte 23 sélections avec les Three Lions, pour 12 buts inscrits.

