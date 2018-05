La course contre la montre a débuté pour Gilfy Sigurdsson. Touché aux ligaments du genou droit, début mars, le créateur d'Everton fait bien partie de la sélection islandaise qui se déplacera en Russie, en juin, pour la Coupe du monde. L'ancien milieu de Tottenham et Swansea (51 sélections) a repris la course fin avril et le staff islandais entend bien pouvoir compter sur lui dans un mois.

Ce ne sera (logiquement) pas le cas du Nantais Kolbeinn Sigthorsson. L'attaquant nantais n'a plus joué depuis septembre 2016, soit depuis vingt mois, et il était évidemment à court de forme pour envisager disputer l'événement planétaire. L'ancien de l'Ajax Amsterdam souffre du genou gauche depuis quasiment deux ans.